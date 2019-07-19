皮膚科醫師：敏感肌注意「兩件事」　否則老超快！

▲敏感肌膚更該留心保養品的成分選擇。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

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越來越多人覺得自己是敏感膚質，皮膚科醫師曾德朋也表示現今因環境改變、空氣品質不佳、保養與化妝品使用不當，導致敏感肌的人數愈來愈多，因此挑選保養品除了溫和、保濕，具有高修復力與舒緩功效有十分重要。

因為肌膚敏感，所以保養總是簡化、被動？醫師指出敏感性肌膚更該注意抗老這塊，和一般肌膚比起，更容易失去健康彈性，進而衍生彈性疲乏。因此請盡量減少過度彩妝、每日肌膚確實清潔，選擇修復與舒緩成分保養品，才能幫助預防敏感反覆產生。

ETUDE HOUSE 純晶極水潤保濕乳霜，75ml，650元。

純晶系列專為敏感性肌膚所研發設計，添加92.2%水分與保濕成分、泛醇(B5)、呵護受損肌膚的積雪草萃取物成分，幫助溫和急速補水舒緩肌膚狀況。

DERM iNSTITUTE 全能防護煥顏露，50ml，1,500元。

以冰川水為基底，添加薰衣草、迷迭香、茶樹精油達到舒緩、抑菌效果，內含六種天然植萃成分與玻尿酸激活因子，同時改善敏感、暗沉、缺水等困擾。

REN 鮮果C亮顏保濕乳，50ml，1,880元。

無果酸配方，敏感肌也適用的亮顏保養，含高濃度維他命C和塔拉豆莢萃取物，幫助清除黑色素沉澱，成分更加入微量元素-鎂，不僅能提升能量代謝，還能保有肌膚光澤，乾荒肌和敏感肌皆可使用。

理膚寶水 B5彈潤修復精華，30ml，1,580元。

業界首創具備有極高修復力醫美級抗老產品，可以快速為肌膚達到彈潤恢復、撫紋緊實與透亮保濕多重功效。

東森自然美 青春修護精華霜，30g，2,500元。

含多種最新科技生物活性成份等高效活性修護精華，可加強保濕補水，避免皮膚因乾燥，舒緩肌膚不適。

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