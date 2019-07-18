網發起「為京阿尼祈福」　他卻發文要人「閉嘴」…被嗆爆關帳號

圖文／鏡週刊

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日本知名動畫公司「京都動畫（京阿尼）」今日發生嚴重火警，造成多人傷亡，動漫迷們紛紛在網路上發文祈福；然而曾與京阿尼有過節的動畫導演山本寬，接連在個人推特上PO出疑似嘲諷的爭議發文，引起網友撻伐。

山本寬過去曾在京阿尼任職，他首次擔任監督的作品是《幸運☆星》，但僅負責4集即被撤換；當時京阿尼發出了公告，直指山本寬「還沒有達到勝任監督這一職位的境界」，而後他也離開了京阿尼另起爐灶，創立了Ordet動畫公司。

今日京阿尼傳出疑似縱火案件後，山本寬在推特上也相當關注事件發展。他先是轉發了大火的傷亡新聞，而後突然又回文說：「順帶一提，我現在要去關西（還在東京）」；這一句話被許多網友解讀他是在撇清關係，暗示自己與火警無關。

之後當各界紛紛在社群上發文替京阿尼祈福時，山本寬轉發了另一位動畫導演新海誠祈求京都動畫人員平安的推文，還寫了「閉嘴一下」，疑似在嗆聲新海誠及串連的網友；這也讓網友群起撻伐，直說山本寬「噁心」、「說風涼話」，紛紛要求他閉嘴。

過去山本寬在社群上就有許多爭議言行，包括批評「一把年紀還看動畫的人都是智障」，或是認為二戰時日本侵略行為幫助了被侵略國家的發展，引起各方嘩然。這次他針對京阿尼大火的言論，再度讓網友不滿；雖然山本寬後來發文說自己是被誤解並道歉，還PO了「#PrayForKyoani（為京阿尼祈禱）」，但他的推特帳號依舊被網友檢舉，目前已經暫時停用。



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