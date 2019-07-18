快訊／死亡人數增至33人！　京都動畫惡意縱火…平成時代以來最慘

▲ 京都動畫工作室遭縱火，死亡人數攀升至33人。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

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日本NHK快訊報導，「京都動畫」工作室遭縱火事件，死亡人數已經上升至33人。這是日本自1989年平成年代以來，死傷最嚴重的縱火事故。

NHK報導，位於京都市伏見區的「京都動畫」公司工作室，18日上午10時30分左右遭人潑灑易燃液體縱火；警消出動30輛消防車前往灌救，直到下午3時左右才撲滅火勢，現場延燒將近5小時，火勢猛烈。

警消表示，發生火災當下，該棟3層樓建物內包含員工大約有70人，其中33人已經確認死亡，其中12名男性、20名女性，還有1具遺體無法辨認性別。此外還有36人輕重傷，被送往醫院救治。消防人員晚間表示，火場內的救援活動已經宣告結束，所有人員都已經確認下落。

警方稍早前已經逮捕一名41歲男性嫌疑犯，初步調查嫌犯在現場引燃汽油，同時喊道「去死吧」等字眼。不過，由於該男子自身也有多處燒燙傷，正在醫院接受治療，因此暫時無法接受警方訊問。目前，嫌犯的背景和縱火動機仍有待調查。

另據共同社報導，日本警察廳表示，此次縱火事件罹難者人數之多，是平成年代以來最嚴重的一次縱火案件。