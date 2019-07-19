超豪華船屋現身！　要價1.6億元「漂移豪宅」住遊艇不委屈

▲Arkup豪華船屋重新定義水上生活。（圖／翻攝Arkup官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

請繼續往下閱讀...

當我們覺得有一台遊艇已經很奢華了，總會有人想出新點子來定義「超奢華」的生活方式，最新的註解就是「Arkup」，它是一款前所未見的豪華船屋。

從遠處看，它像是2層樓的建築物，但它卻真真實實的「浮在水上」，是一棟貨真價實的船屋，搭載134馬力的電動推進器，驅動時最高可到7節的速度，也可下錨固定在水上，或是用液壓樁來固定，深度可達20英尺，以面對一些狂風暴雨的惡劣天氣，廠商號稱它能承受高達155英里／時的颱風。

▲看起來就像2層樓的豪宅。

相對於空間較受限制的遊艇，Arkup看起來就像是水面的大豪宅，擁有2層樓高的空間，還有大片的落地採光窗，尺寸也跟2層樓的房子無異，4350平方英尺的大小，換算成坪數則有扎扎實實的122坪大，因此它有正常尺寸的房間，起居室與廚房，還有每間房的獨立衛浴。

▲內部空間充足且設施齊全。

此外，它還有13坪大的露天甲板，可以供全家休息與曬太陽，而且這甲板空間還能在Arkup航行時收起，縮進底層裡，而屋頂上也有太陽能板，以供給全室的電力，還有獨立的供水系統，並能從屋頂與屋簷集水加以運用。

▲還有可伸縮的室外甲板。

目前首個Arkup已經完成，並以550萬美金的售價，折合台幣約1.6億元進行出售，據開發商指出，他們計劃在未來的1年中再建造3個來進行銷售。