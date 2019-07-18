志玲姊姊婚後首度曝光「玩很大」　濕身狂舞為這樁

▲婚後首次曝光就為了GA粉底， 粉絲們快入手保證不踩雷。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

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甜蜜新婚的志玲姊姊，婚後首度曝光就為了 Giorgio Armani 完美絲絨水慕斯粉底，獻出雨中濕身持妝挑戰演出，拍攝當天志玲姊姊親自帶妝上陣，在雨中完全不補妝連續拍攝，仙氣爆棚、美出全新境界！

志玲姐姐大方公開分享最愛底妝就是水慕斯粉底，無論工作或是私下都不能沒有它，近乎完美的遮瑕但卻能使肌膚輕薄透亮，讓她隨時展現最美膚質。

這次與 Giorgio Armani 合作，為了展現粉底實力，再次突破自我濕身拍攝，挑戰在磅礡大雨中展現自信舞姿，拍攝過程中更是完全不補妝，實境測試完美絲絨水幕斯粉底的持妝力與遮瑕力，完美妝容通過高清鏡頭也毫無破綻。

完美絲絨水慕斯粉底在台一上市，網路聲量持續居高不下，更被網友譽為此生必定要擁有的「人生粉底」。其中最被大讚的就是超強的遮瑕力，即使難遮的胎記也能瞬間隱形，上再多層依然自然清透．令人嘖嘖稱奇的持久控油抗汗效果，使出油妝感更美，創造出半霧光奶油肌。

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林志玲chiling（@chiling.lin）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 1 日 上午 12:31 張貼