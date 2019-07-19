給職場上的「菜鳥」：與資深前輩打交道才是生存王道

▲（圖／金秘書為何那樣 劇照）

出社會工作後會遇見許多不同的人，不像學校般單純，只會認識和自己同年紀、同興趣取向的「盟友」，相反的，可能會碰到與自己立場不同，或是因為經驗較為豐沛就倚老賣老的「前輩」。

請繼續往下閱讀...

很多人遇到這種情況，都會選擇雙手一攤：「反正我就是菜鳥，能怎麼辦？」但編輯覺得，如果自己是合情合理的，那麼為什麼不勇敢說出心裡的想法，反而先被自己的框架限縮，不戰而退呢？

難道年輕就不能把事情做好？就不能勝任同等位置嗎？

▲（圖／最佳利益 劇照）

「資深等於比較厲害」就像是重男輕女一樣，不成文但卻根深蒂固存在我們的社會之中。每一個人剛步入職場都是一張白紙，隨著年齡和歷練的增長，上頭的墨水量理所當然也會增加，但仔細端詳，會發現上頭的文句不一定全都是詞藻優美、有參考價值的內容，很有可能只是單純記錄年歲的流水帳。

坦白說在工作場合上，實際年紀並不該是最重要的，一位明理的上位者會注重的是下屬所表現出來的氣場沉不沉穩，能不能精準地完成所被交付的任務，也因此在國外的履歷中，是不提倡放上性別、年紀、婚姻狀態的，保障所有人都能夠享有平等的工作權利對待。

編輯悄悄話：想要在剛進入的職場環境中站得住腳，必須先把自己的事情做好，讓別人沒辦法找到機會批評，證明自己就算年輕也能勝任。

每個人擁有一樣的發語權，所說出的點子都該被重視

▲（圖／校對女王 劇照）

法國啟蒙思想家伏爾泰曾說過：「我不同意你的觀點，但我誓死捍衛你說話的權利。」這句話即使過了兩三百年也仍然受用！

撇除職務上的任命，不論是老闆、主管還是剛進部門的新人，在公事會議上都應該不分位階高低，享有同等的發語權。所提出的想法只要是好的意見就該擁有被採納和鼓勵的機會，沒有道理因為資歷就貶低一個人的言論價值，也並不是年紀大、歷練多就可以暢所欲言。

不過若是想要向比自己資深的同事或上司提出建議時，切記事前必須充分地將武器準備齊全，在上戰場時，才有籌碼拿出自信心論述、剖析因果利害，具備說服力。

編輯悄悄話：沒準備好的發言，只會讓人覺得莽撞和不成熟。

面對不合理的工作分配，不是份內的事就有拒絕的權利

▲（圖／玉氏南政基 劇照）

那「如果遇到資深同事仗勢推托工作該怎麼辦？」這種情況其實也是不斷發生的職場文化陋習，很多新人總是默默吃悶虧而不敢發聲，最後不只自己份內的事做不完，被囑咐的事項也如滾雪球般越來越多。

首先，先要衡量的是自己的能耐，如果只是件順手的小事，那麼幫忙一兩次當作做人情是可以的。

但如果每一次都要由我們擔待他「做不完的」或是「不想做的」事情，或許就該思考該如何清楚地拒絕了！一間公司之所以能夠順利運作，就是仰賴每一位職員各司其職分工，如果不是自己份內的事，就擁有「說不」的權利，千萬別以為自己的忍氣吞聲，才是顧全大局的唯一方式。

編輯悄悄話：如果不好意思直接拒絕，可以採取向對方條列自己的工作項目，能力所能負擔的只有哪些部分，剩下非自己的工作範疇，則可能要「麻煩」他自己處理。

就算不認同對方，但基本的禮貌和尊重還是要有

▲（圖／校對女王 劇照）

如果真的無法認同對方的工作理念和想法時，也不用強逼自己接受或是改變，只是該有的基本禮貌和尊重還是要記得。尊重是最基本的處事原則，不論是在生活上還是職場上都是很重要的一環，且業界的圈子真的不算太大，在公司任職某種程度上也是在建立自己的人脈圈，不喜歡工作環境可以換過，但人品名聲毀壞則很難重來。

編輯悄悄話：「人情留一線，日後好相見」這句話，很老套但卻也很實際！

▲（圖／金秘書為何那樣 劇照）

「年齡歧視」是一個短時間內無法輕易改善的情況，我們不能改變自己的年紀和經歷，但可以學習技巧，避免陷入不利的局面。

比較消極的做法可能是，若非必要不要主動洩漏自己的年紀，讓主管和客戶有機會對我們產生不信任感；而積極的做法即是，努力精進須具備的能力，做好萬全準備，表現得出乎眾人的預期，讓實力代替自己說話。

延伸閱讀：

【職場練功】：面臨轉職低潮 3 問題，你需要「推倒積木再重新組裝」，用所有的時間快樂

職場沒有自己人只有各懷鬼胎的其他人！記下 4 招自我保護法、開會頭戴 GoPro 蒐證！

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/