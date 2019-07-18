社長證實收過「殺人信件」！　京都動畫縱火案…死者增至25人

▲日本京都動畫公司「京阿尼」遭縱火。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

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日本知名動畫公司「京都動畫」（京都アニメーション）18日發生嚴重縱火死傷案件，警方在現場確認有16人死亡，另有多人心肺功能停止送醫；警方於晚間更新死傷情況，證實事件已經造成至少25人喪命。京都動畫社長則向媒體表示，過去曾經收到過「殺人信件」。

「京都動畫」位於日本京都市伏見區的工作室，當地時間18日上午10時30分左右遭人潑灑疑似汽油的易燃液體縱火，工作室3層樓建築幾乎全部燒毀。當地消防局出動30輛消防車到場搶救，但由於火勢太過猛烈，直到下午3時左右才撲滅火勢，火場燃燒接近5個小時。

根據日本NHK報導，京都動畫社長八田英明表示，公司雖然不能說天天都收到抗議信件，但數量也不少，特別是曾收到過死亡恐嚇郵件。八田英明說，起火的工作室是京都動畫的核心所在，這些工作人員都是日本動畫界的棟梁，「就算只有1人受傷甚至喪命，也是完全無法承受之事。」

辦案人員透露，可疑信件利用特殊方法寄送，使寄件人的身份難以辨別，警方將對此繼續深入調查。

NHK報導指出，警方在現場確認有16人死亡，遺體發現位置分別為一樓辦公室1人、2樓工作室11人、2樓至3樓樓梯間1人，以及3樓通往頂樓樓梯間3人。此外，消防人員在3樓樓梯間發現多人已呈現心肺停止狀態，另有30名傷者被送往醫院治療。當地時間晚間7時許（台灣時間晚間6時許），警方證實死亡人數增加至25人。

據悉，警方在距離火場100公尺外的地點逮捕一名41歲嫌犯。男子自身的腿部、胸部和臉部也有嚴重燒傷，目前正在醫院接受治療中，因此暫時還無法接受訊問，不過他已經坦承潑灑易燃物質並縱火。辦案人員透露，男子縱火時曾喊道「去死」等字眼。