動漫界國殤日！　京阿尼遭縱火上微博熱搜、話題榜第一

▲ 日本知名動畫公司「京都動畫」（Kyoto Animation，又稱「京阿尼」）18日上午遭縱火。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

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日本知名動畫公司「京都動畫」（京都アニメーション，又稱「京阿尼」）18日上午遭人蓄意縱火，目前為止已造成16人死亡、約10人心肺功能停止，還有近40人輕重傷。消息一出，立刻震撼了全球動畫粉絲，「京都動畫發生爆炸」關鍵詞更在下午登上微博熱搜榜第3名及話題榜第1名。

綜合外媒報導，「京阿尼」遭縱火的新聞曝光後，引起了全球動漫迷的關注，除了推特上充滿來自各國的粉絲發文哀號、惋惜、祈福外，也立刻登上了微博熱搜榜的第3位，截至晚間6點為止都位列話題榜第一名，超過3.3億的閱讀量及13.5萬討論量。

▲ 京都動畫發生爆炸，截至晚上6點仍高居微博熱搜榜16名及話題榜第1名。（圖／翻攝自微博）

網友們紛紛發文感嘆，「這就是動漫界國殤日…我現在只想哭」、「我感到既悲痛又憤怒，多少的經典就這樣沒了！」、「那麼多才華洋溢的畫師，帶給我們那麼多美好回憶的作品…就這樣被一個人毀了…」、「這場大火到底奪走了多少東西，是這個縱火的垃圾幾條命都賠不完的！」、「這是動畫界的一大損失，這種人永遠都不能被原諒！」

▲ 日本京都動畫公司「京阿尼」遭縱火。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，「京阿尼」位於京都伏見區的3層樓工作室，在上午10點30分左右遭到一名疑似不滿作品結局的41歲男性蓄意縱火，整棟建築物瞬間起火，冒出濃濃黑煙，工作室內有些員工來不及逃離，一動也不動的躺在地上已經沒有心跳，畫面宛如人間煉獄。

「京阿尼」在昭和56年（1981年）創立，創作出《CLANNAD》、《K-ON！輕音部》、《涼宮春日的憂鬱》等膾炙人口作品，如今因為這場大火，恐怕有多部動畫的原稿已經被燒毀。