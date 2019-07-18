沙蚤產卵藏滿腳底！她9歲當「蟲蟲女王」　用尖木棒狂挖「白色蠕動體」

▲莉維亞跟俾格米人一同生活5個月的時間。（圖／翻攝自IG／livisimoka）

國際中心／綜合報導

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英國紀錄片導演莉維亞（Livia Simoka）先前深入剛果邦果多（Bonguindo）5個月，探訪當地的俾格米人（Pygmies）生活並拍攝紀錄片。影片中提到由於當地沒有醫生或是醫療設施，所以孩子們都得學習自我生存的技能，一名9歲的女孩琪蓮（Cilian）更被當地人稱作「蟲蟲女王」，因為她能精確地用尖銳的木棍，幫自己還有其他人挖出埋在手掌和腳底的「沙蚤」。

根據外媒報導，莉維亞所拍攝的這部「極端部落：最後的俾格米人」中，記錄了該族人神秘的部落儀式，其中包括為了漂亮而將牙齒磨成倒三角形的痛苦習慣；還有當地的社會事件，一名巫師涉嫌以性行為當作一種巫術使用，導致一名女性死亡的案件。

而近日所要播出的集數當中，描述了當地的醫療狀況。由於村子裏面沒有醫生或是任何的醫療設施，孩子們必須自行學習在叢林中生存的技能，包括狩獵、米食以及個人醫療保健。9歲的琪蓮在村子裡被稱作「蟲蟲女王」，她的工作就是每隔幾天幫村民檢查依附在手上或是腳底的「沙蚤」。

這種沙蚤常見於熱帶和沙地，因為它非常的小，所以就算進到皮膚當中也沒有感覺，甚至會在人的身上產卵、繁衍下一代；一旦寄生到人的身上，這種跳蚤就能長到原來的20倍，達到一公分的長度，還能深入人類體內深處。一般來說，醫生遇到這種情況通常會使用手術刀將其切除，因為它的存在很可能會讓人受到感染，出現發炎、嚴重疼痛、搔癢和病變的情況，若是寄生在人的腳上，很可能會導致患者無法行走。

琪蓮的工作就是將這些埋在大家腳底的沙蚤挖出來，她會先用雙手將白色的蟲子從腳上擠出，再用尖銳的木棍把蟲跟蟲卵挖出。影片中，莉維亞因為沙蚤跑進她的腳中多天，請琪蓮幫她把蟲蟲給拉出來，只見在沒有經過消毒跟上麻醉的情況下，木棍就這樣刺進腳趾中挑蟲，畫面十分的令人不適；更有其他經過治療的人照片被放出，大家腳上充滿了紅色、黑色凹下去的傷口、洞洞，而這樣的空間讓蟲子更有機會進入寄生，最後引起疼痛的問題和病變。