美發行商募資拯救京阿尼！善款3小時衝破480萬　全球動漫迷響應

▲ 截至台灣時間下午5時，日本當局已證實16人死亡，另有多人心肺停止。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

請繼續往下閱讀...

日本知名動畫公司「京都動畫」（Kyoto Animation，又稱「京阿尼」）18日上午遭縱火，至少16人死亡。對此，美國動畫發行公司Sentai Filmworks為了幫助京阿尼度過眼前難關，發起募款活動，吸引全球各地日本動漫迷支持，短短3小時就已募集15萬5056美元（約新台幣485.8萬元）善款。

綜合外媒報導，京都動畫迄今創作出許多知名作品，包括《涼宮春日的憂鬱》、《K-ON！輕音部》、《Free！》等，但這場大火一次奪走多條員工性命，且恐怕有多部動畫原稿被燒毀。消息傳出後，推特網友紛紛提到，「得知京都動畫發生大火還有無辜群眾遭到波及，這是個超級不幸的消息，為所有在日本的人祈禱」、「我心繫京都動畫的每一個人」、「希望所有動畫師和工作人員都能度過眼前這道難關」。

對此，美國動畫發行公司Sentai Filmworks在募款網站發起「Help KyoAni Heal」活動，希望能藉此幫助京都動畫的團隊度過難關。目前此一活動獲得大批網友支持，在短短3小時內已募集15萬5056美元的善款。

►►京阿尼遭縱火連爆…女員工破衣赤腳悲鳴「救救我」 一群人卡3樓爬簷溝逃生



►►影／動漫國殤日！京阿尼遭縱火「原稿燒成人間煉獄」 2樓10多人躺地不會動…

▼ 超過4500人捐出善款。（圖／翻攝自gofundme募資網站）