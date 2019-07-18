【奧斯塔羅】堅守自己才是幸福　你在愛情中的底限是什麼？

不管是愛情中或是生活中

每個人都有自己的原則

在感情世界中的你

愛情原則底限是什麼呢？

現在就讓奧斯一起來看看

你在愛情中的原則底限是什麼吧！

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牌1

抽到這張牌的朋友，你在愛情中的原則底限是「了解與溝通」。奧斯會說，你是個感性與理性並重的人，面對感情中發生的問題時，你會理性溝通與解決，但還是偶爾會感性的流上幾滴淚，不過，你們很快就會調整好自己，並站起來面對，所以你會希望另一半的個性能與你契合，但當遇到不懂你內心想法的對象，並且努力溝通卻還是沒辦法改善的時候，就代表你的心已經死了。

牌2

抽到這張牌的朋友，你在愛情中的原則底限是「自尊」。你是個在意面子的人，所以會希望另一半是相當尊重你的，並且對於你的想法或是意見，可以多重視一些，另外，面對感情世界裡的爭執時，你深信透過溝通可以妥善的解決，不過，抽到這張牌的朋友自我意識重了一些，因此奧斯要建議你，除了要給另一半發言空間之外，也要多傾聽對方內心的想法喔！

牌3

抽到這張牌的朋友，你在愛情中的原則底限是「工作」。這樣的牌點出在工作上通常是個努力與付出的人，因此你會希望你的工作能力能得到另一半的讚賞，同時，你並不吝嗇跟另一半分享工作上的狀況，但若是對方冷冷回你或是質疑你的工作能力時，你就會開始無法忍受，雖然你知道這是工作，但你還是希望另一半可以和你聊聊工作上的事或給你些建議囉！

牌4

抽到這張牌的朋友，你在愛情中的原則底限是「家庭」。你是個相當重視家庭的人，因此家庭觀念也重上許多，若是遇到那種會在言語上侵犯到家庭的另一半，你就會審慎考慮是否值得走下去，不過，也因你的家庭感較重，所以你會希望另一半與家人也要有良好的互動，但奧斯還是要建議，要多給對方一點空間與時間慢慢相處，才不對發生太多的問題喔！

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