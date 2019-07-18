4歲兒洗澡洗到鉛中毒　60年老浴缸釋放超高濃度重金屬

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凡是疾病都有對應的症狀，但是有些卻小到讓人忽略身體上的不適。澳洲一位媽媽發現4歲的兒子變得非常情緒化，甚至開始失眠，以為是之前確診的自閉症緣故。然而情況越來越嚴重，經檢查後才發覺是嚴重的鉛中毒，而兇手竟然是家中超過60年的老浴缸。

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據《太陽報》報導，經過醫生檢測發現4歲的兒子嚴重鉛中毒，媽媽表示，「如果一直以來（兒子的行為）都是因為這個原因，我很高興地認為未來生活將會變得更輕鬆。」為了找出鉛中毒的原因，於是購買了一個簡單的鉛檢驗試劑。當試劑倒入家中的浴缸後瞬間變紅，才發現浴缸中含有大量的鉛。媽媽完全不敢相信，「我還有一個13個月大的兒子，過去一年中也都是在這裡洗澡。」

▲鉛檢測試劑顏色變紅色表示含有高濃度鉛金屬，此為鉛檢測試劑示意圖。（圖／翻攝自PChome）

她透露，家裡的浴缸在50年代房屋建成時就已經存在，包括她小時後都在裡面洗澡。浴缸中的鉛來自於浴缸外層塗上的瓷釉，當釉料磨損剝落時，鉛就會被釋放到水中，隨著小孩不小心喝到洗澡水而中毒。

如今一家人正努力將家中所有可能的鉛來源全部消除。之前兒子變得越來越情緒化並伴隨著失眠，以為是近期確診出的自閉症症狀，該名媽媽表示，鉛中毒的症狀與自閉症或是孩童時期的行為表現非常相似，所以很容易忽略這個可怕的金屬中毒。

鉛中毒尤其破壞兒童的神經系統，其症狀包括發展遲緩、腹痛、便祕、易怒等等，嚴重者可能會導致貧血、癲癇發作甚至是死亡。