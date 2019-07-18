「京阿尼」京都動畫遭縱火13死！警訊問男嫌　安倍定調：縱火殺人事件

▲ 日本京都動畫公司「京阿尼」遭縱火。（圖／達志影像／美聯社，下同）

國際中心／綜合報導

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日本京都知名動畫製作公司「京都動畫」今上午疑遭縱火，當局已證實至少13人死亡。除了《涼宮春日》系列的原作者谷川流發聲期盼受害人早日康復之外，首相安倍晉三在推特則用「縱火殺人事件」形容這起案件。

「今天京都發生的縱火殺人事件造成多人死傷」，安倍晉三在推特提到，「我為已故罹難者祈福，也向傷者表達慰問，並祝福大家早日康復。」

本日、京都で発生した放火殺人事件では、多数の死傷者が出ており、あまりの凄惨さに言葉を失います。お亡くなりになられた方のご冥福をお祈りいたします。負傷された皆様にお見舞いを申し上げるとともに、一日も早い回復をお祈りしています。

根據NHK當地下午4時許的最新消息，這起事件已造成至少13人死亡，另有10人心肺停止，36人輕重傷，目前警方正在訊問一名涉嫌縱火的男性嫌疑犯。

「京都動畫」有「京阿尼」之暱稱，在昭和56年創立（西元1981年），至今創作出《涼宮春日的憂鬱》、《K-ON！輕音部》、《Free！》等知名作品。有傳言指是男子不滿作品結局，因此才會對京都動畫公司縱火。

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