笑一個！研究：生氣1小時=熬夜6小時　別人無感卻是對自己酷刑　

▲生悶氣倒不如痛快說出來，免得傷身又傷心。（圖／Unsplash，以下同)

記者曾怡嘉 / 台北報導

請繼續往下閱讀...

很多人都說生氣就是和自己過不去，這句話原來是真的。心理學家透過分析發現，生氣一小時造成的體力精神消耗，相當於加班熬夜六小時，當負面情緒累積又無處抒發，會造成血壓升高、腸胃紊亂、免疫力下降等等狀況，甚至皮膚還會變暗沉，所以千萬別生悶氣，深呼吸笑笑就過了。

▲許多病痛都是從睡眠不足開始的。

最近工作不順、又和另一半吵架？千萬別生悶氣，因為生氣一小時就相當於熬夜通宵，當身體機制失調，不只頭昏腦脹、記憶力減退，就連體重都會直線飆漲。

▲維持身心愉快、睡夠時間是維持健康的基本原則。

有沒有發現當你睡不夠時，感冒或是腸胃疾病偏偏這時找上門，甚至會發生神經失調問題，不正視熬夜，更會出現失眠、易怒和健忘，整體來說會讓你人際關係陷入惡性循環。

研究也顯示，夜晚11點到凌晨2點是最佳美容時間，也是肝膽休息的時刻，若是這兩個器官無法得到充足休眠，那麼就很容易在肌膚上表現粗糙、暗沉等症狀。

▲生氣時找姊妹出來聊聊，心裡會舒服一點。

所以千萬不要愛生氣，生氣所累積的精力消耗是熬夜的6倍之多，當生氣的時候，試著轉移注意力，不要把事情看得太嚴重，想出對策來解決事情，比花費時間生氣來得更有意義，而且更不會影響健康呢！

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App