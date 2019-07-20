水手吊飾手錶、變身器包包　《美少女戰士》聯名夢幻到少女心爆發

編輯／Ping 圖／翻攝自p-bandai.jp、品牌提供

日本超人氣動畫《美少女戰士》絕對是不少7、8年級女孩共同的回憶，每每一有周邊商品推出，便會受到無數少女的追捧。近日時常與《美少女戰士》聯名的「Grace gift」再度攜手合作，推出全新的美戰造型鞋款以及印花Tee，絕對會引爆各位的少女心。

「Grace gift」美少女戰士聯名

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休閒鞋以月光仙子、水星仙子、金星仙子、火星仙子以及木星仙子專屬符號為造型，剛好可以找姊妹們一人一雙組成美少女閨蜜團；不對稱麻編鞋系列，相較於其他款式更容易融入日常的穿搭中，而且鞋面上有各式水手的手杖、變身器還有萌萌的露娜刺繡，精緻又可愛。

▲美戰粉大喊：這個月又要吃土啦～（圖／品牌提供）

涼拖鞋上設計了水手制服胸前的大蝴蝶結與變身胸針的吊飾，讓夾腳拖華麗大變身；高跟鞋除了整體設計唯美，就連後腳跟也有小巧思；涼鞋則是採用月野兔變身月光公主時的禮服為發想。相信每一款絕對都能勾起粉絲們的兒時回憶。

▲被鞋子美哭！每一款都能勾起美戰粉的童年時光。（圖／品牌提供）

「Grace gift」還推出了一系列讓粉絲們尖叫加搶購的服飾，像是分別代表不同水手的印花Tee、躲在口袋裡的露娜刺繡短褲，還有變身器造型腰帶的寬褲，以及如星空般夢幻的長紗裙，這系列就算當日常穿搭也非常時髦，一點也不會有幼稚的感覺～

▲這次《美少女戰士》的聯名服飾，當日常穿搭也很時尚。（圖／品牌提供）

看完以上幾款鞋子與服飾後，是不是已經開始選擇障礙了呢？接著還有多款《美少女戰士》元素的包包，不管是以變身胸針為造型的零錢包、手袋，還是月光仙子印花的格子手提袋，保證各位看完一定會被燒到不行！搭配上面幾款鞋子與服飾，趕快揪姊妹們來一場美少女趴。

▲還不趕快揪姐們一起來辦《美少女戰士》趴。（圖／品牌提供）

以上的美少女戰士聯名已經可以在「Grace gift」官方網站上購買了喔！各位美戰控們心動不如趕快行動～

「Bandai」美少女戰士手錶

除了「Grace gift」搶著聯名外，還有來自日本玩具大廠的「Bandai」（萬代）也推出《美少女戰士》新品，絕美又精緻的手錶，還能加上精美的吊飾，粉色月光仙子款有變身胸針、手杖等吊飾，星空藍美少女戰士款則有分別代表5位水手的手杖吊飾，一款錶有多種造型，就像每天換不同的錶戴一樣。

▲粉色款售價為15,950日圓（約NT$4,578）／星空藍款售價為17,050日圓（NT$4,894）。（圖／翻攝自p-bandai.jp、品牌提供）

從現在起到2019年9月1日前，都可以到「Bandai」的官方網站上預購美少女戰士手錶喔！發貨日期預計在2019年11月，喜歡的朋友們千萬不能錯過。

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