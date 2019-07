發射56分前喊卡！印度登月任務延至22日　挑戰人類首登月球南極

▲ 月球飛船二號延後至22日台灣時間傍晚發射。(圖/達志影像/美聯社)

人類登月20日將滿50周年,印度太空研究組織(ISRO)的「月球飛船二號」(Chandrayaan-2)登月計畫原定15日凌晨升空,挑戰晉升全球第4登月國,但在倒數第56分鐘時因發射載具系統技術問題喊卡。稍早最新消息指出,月球飛船二號將延後至22日發射。

ISRO於當地時間18日稍早在推特上宣布,月球飛船二號原定2019年7月15日發射,因技術性問題取消,將改至2019年7月22日星期一印度時間下午2時43分(台灣時間傍晚5時13分)發射。

Chandrayaan 2 is ready to take a billion dreams to the Moon — now stronger than ever before! Join us for the launch on Monday — 22 July, 2019 — at 2:43 PM IST.

#Chandrayaan2 #GSLVMkIII #ISRO pic.twitter.com/4ybFcHNkq6

綜合外媒報導,這項登月計畫將是史上首個探索月球南極的任務,希望能直接觀測到月球表面的水冰層。事實上,這項任務最初計畫在2018年3月進行,後因變更設計及修正偏差延後多達4次。

月球飛船二號耗資1.5億美元(約新台幣46億元),若15日依照計畫升空,搭載的探測車將在9月6日登陸月球南極區域,搶下史上首個在該處降落太空船的國家名號,卻在發射倒數56分24秒、液態氫燃料已經填充完成時喊卡。要求匿名的前ISRO科學家向《印度斯坦時報》透露,15日的發射被迫取消是因管線中一個螺纹接管出現故障,導致氦氣外洩。