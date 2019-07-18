影／京阿尼遭縱火「12死、10無心跳、近40傷」　41歲男疑不滿結局碎念：去死！

記者林瑩真／編譯

日本京都市伏見區的動畫公司「京都動畫」（京都アニメーション）遭人縱火，3層樓的工作室幾乎被燒得精光，輕重傷患近40人，死亡人數也超過10人。目前警方調查，縱火的是一名41歲男子，疑似對作品結局不滿，縱火時還碎念著「去死」。

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▲日本京都動畫公司「京阿尼」遭縱火。（圖／達志影像／美聯社）

綜合日媒報導，火災發生當下，附近的民眾聽到「碰」一聲的爆炸聲，往外一看，工作室2、3樓已經起火竄煙，當時工作室內約有將近70名員工，嚇得紛紛逃離工作室。接獲通報的消防人員跟逾30台消防車到達現場，花了3個小時都尚未將火熄滅。

報導指出，此火災造成嚴重傷亡，傷者將近40人，其中多人重傷，且當消防人員進入建築物時，還在1樓到2樓之間找到逾10名員工，幾乎都是心肺停止的狀態，目前已經確定有12人死亡、10人心肺停止，還有20多人無法確認行蹤。

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警方得知目擊消息，一名41歲男子在疑似汽油的物品上點火，同時嘴上不停碎念「去死」，現場還掉落多個尖銳物品，不過還不能確定是男子的。而男子自己也有受傷，送往醫院急救後，向警方坦承是自己縱的火。

「京都動畫」有「京阿尼」之暱稱，在昭和56年創立（西元1981年），至今創作出《涼宮春日的憂鬱》、《K-ON！輕音部》、《Free！》等知名作品。有傳言指是男子不滿作品結局，因此才會對京都動畫公司縱火。