下「蟻」警報？蟻群飛天趕交配　英氣象衛星誤認成雲雨

▲ 英國氣象衛星誤將蟻群當成雨雲 。（圖／翻攝自Simon King推特）

國際中心／綜合報導

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英國氣象衛星17日早上偵測到南邊海岸有一股雜波，研判附近的漢普郡（Hampshire）、 西薩塞克斯郡（West Sussex）以及多塞特郡（Dorset）將可能降雨。不過經過氣象局人員再次確認，卻發現原來衛星錯將「集體飛行的螞蟻群」辨別成雲雨，一切根本只是誤會一場。

根據《衛報》報導，一位氣象局發言人澄清，當天上午正好有螞蟻群集體在空中，被他們的氣象衛星所偵測到，就這樣誤將螞蟻判別成雨滴，才會做出錯誤的降雨預測。

對此，格羅斯特郡大學（ University of Gloucestershire ）昆蟲學系教授哈特（Adam Hart）說明，現在正好是螞蟻的交配季，地面上的蟻群正忙著孕育出新的蟻后以及雄蟻，只要天氣條件合適時，牠們就會成群飛向空中。

哈特提到，這樣的現象是螞蟻繁殖週期的「螞蟻婚飛」階段，也會被稱為「螞蟻飛行日」。通常當天氣處於炎熱、潮濕時，螞蟻們就會選在這天進行「結婚」儀式，蟻后會在飛行時散發出費洛蒙，吸引雄蟻們來追求牠，但是只有最強的一隻雄蟻才能抱得美人歸，完成與牠交配的人生大事。

▲7、8月是螞蟻繁殖季。（圖／達志影像／美聯社）

在蟻后的飛行過程中，受吸引而跟隨的雄蟻會遭受到鳥類的攻擊，為了確保蟻后的後代有更完美的質量，那些沒有被鳥類吃掉的雄蟻，才有可能順利降落，並在翅膀脫落後，擁有和蟻后建立新王國的機會。

一般螞蟻的交配季在7月至8月間，會持續好幾個星期，而不是只有一天，交配季的長短，則取決於各個國家、地區不同的天氣情況而定。

哈特最後也補充，這些飛行的蟻群對人類是無害的，不過從過去的報告來看，他們好像對海鷗帶來了詭異的影響，如果海鷗吃了牠們，可能會因螞蟻體內的甲酸（蟻酸）影響，而出現「喝醉酒」的狀況。

Flying ants!!!



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