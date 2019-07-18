川普見諾貝爾和平獎得主　聽完IS屠殺故事問：妳為何得獎？

▲川普聆聽諾貝爾和平獎得主娜迪雅穆拉德（Nadia Murad）說話。（圖／翻攝自the White House Youtube頻道）

國際中心／綜合報導

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美國總統川普17日與諾貝爾和平獎得主娜迪雅穆拉德（Nadia Murad）會面，他聆聽雅茲迪人（Yazidis）被伊斯蘭國（IS）屠殺、俘虜的故事，中途頻頻插嘴，說自己不太了解那個地區，最後還問「所以他們為什麼頒獎給妳？可以解釋一下嗎？」

娜迪雅穆拉德表示，自從伊斯蘭國2014年入侵伊拉克，雅茲迪（Yazidis）男性遭到血腥屠殺，女性被俘虜成為性奴，至今還有超過3000人失蹤。她的母親和6個兄弟都被殺死了，家族其他女性成員全被擄走，倖存者卻因庫德族與伊拉克政府開戰而無家可歸，「我們也不想當難民，可是沒辦法保護自己的家庭與尊嚴，至今仍在為了安全生活奮鬥。」

川普聆聽時一直打斷對方，「伊斯蘭國已經被消滅了，現在變成庫德族跟誰？」，又問「他們（家人）現在在哪裡？」娜迪雅穆拉德耐心解釋，懇求美國對庫德與伊拉克政府施壓，還給族人安全的生活空間，但是被詢問獲獎理由時，傻眼了一下才回答，「儘管這麼多悲慘的事情發生在我身上，但我還是沒有放棄。」

綜合外媒報導，川普政府官員在國務院召開為期三天的宗教自由會議，邀請許多宗教迫害倖存者組織參與討論。

娜迪雅穆拉德曾經淪為伊斯蘭國性奴，被當作「戰利品」隨意性侵、虐待或買賣，2014年11月利用假證件成功逃往德國。她從此以後成為雅茲迪人權鬥士，積極在各國奔走，為受難族人發聲，並於2018年獲頒諾貝爾和平獎。