神人曝思樂冰最划算裝法！「超猛絕技」讓3000人看傻：這怎麼喝啦

▲神人分享思樂冰最划算的裝法，讓眾人笑翻。（圖／翻攝自twitter／@zunawk）



國際中心／綜合報導

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連鎖便利超商711販售的經典商品「思樂冰」是民眾夏季必買的消暑聖品！由於思樂冰都是自助式盛裝，常常會有民眾討論要怎麼裝才會最划算。近日就有網友分享一張「思樂冰正確裝法」的圖片引起熱議，不少人看了都紛紛笑稱「這是要怎麼喝啦！」

這張在泰國711拍攝的照片，被網友分享到臉書《梗圖集中營》上，只見照片中的思樂冰完全「變樣」，原本應該蓋在杯子最上方的半圓形杯蓋竟然被倒放，接著繼續將思樂冰擠在蓋子上，變成一個超級巨無霸的球狀物，凸出的高度至少比一個杯身還高，和許多民眾印象中的思樂冰完全不一樣。

▲正常的思樂冰。（圖／示意圖／資料照）



這張震撼的圖片吸引 3000多人按讚、 2百多則留言。許多網友紛紛回應表示，「能裝成這樣真的也是很厲害」、「到底怎麼裝的...」、「太不科學」、「怎麼可能在融化之前喝完，感覺吃一口掉一坨」、「重點是！他竟然敢拿去結帳XD」、「所謂物超所值...」、「711店員表示：內行喔」、「店長的眼淚在滴」、「好像牛糞...這是要怎麼喝啦？」