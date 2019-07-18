ZARA公佈全新政策！2025年前100%使用「永續材料」製衣

編輯／ Ann 圖／翻攝自IG@ZARA

在快時尚的快速汰換和浪費之下，不少品牌都開始針對環保議題下手，自從H&M 集團承諾2030年前使用100％回收或其他環保材料製衣，ZARA也在近日宣佈了全新的環保政策力挽形象。

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H&M全球永續發展經理Isak Roth就在先前放出豪語，「目標在2030年使用100％回收材料或其他環保材料製衣」，果然在春季最新Conscious Collection系列中，看到許多暢銷衣物，都使用了我們日常浪費的水果材料，包括橙皮、鳳梨葉纖維製成。該政策一推出，也引起廣大消費者好評。

當然快時尚領頭羊ZARA也不甘示弱，在近日由品牌CEO Pablo Isla表示，「我們要成為改革的力量，並且帶動整個產業改變。」ZARA的第一步決定在2025年前，將自家服飾從目前的20%提高至100%採用永續布料製作。

另外，截止今年也有7500間店會符合Eco-Efficient的標準。達到所有工廠無浪費垃圾。除此之外，會全面減少一次性塑膠袋，將網購的紙盒提升至使用6次以上。面對快時尚背負的不環保罪名，相信我們會在未來看到更多品牌展現永續經營理念，也是挽回消費者的必經之路。

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