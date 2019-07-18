皮膚癌成英國第5大癌症！陽光曝曬是元凶　「兩大族群」發病率飆升

▲皮膚癌已成為英國第5大癌症，原兇正是「陽光曝曬」。（示意圖／pixabay）



實習記者曾筠淇／綜合報導

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英國的皮膚癌發病率飆升，其中又以男性、年輕人最為嚴重，很大的原因是這些人常受烈陽曝曬，且在戶外工作卻沒做足防曬，因此增高了罹癌風險，不過總體而言，65歲以上的人，仍是罹患皮膚癌的主要族群。雖然癌症存活率已隨醫療的進步，發展到自古以來的最高水平，但卻有更多人被診斷患有「黑色素瘤」，因此做好保護措施來預防疾病是非常重要的。

據BBC報導，英國癌症研究中心（CRUK）指出，「過去十年，英國的皮膚癌發病率已經飆升，尤其是男性和年輕人。」男性的黑色素瘤發病率上升了53%，以每10萬人作為基準，2004年有19人發病，2014年便已有29人罹患此病。而25至49歲的診斷率則上升78%，同樣以每10萬人為標準，1990年代有9人罹病，2014年則已上升至16人。

黑色素瘤又稱黑色素細胞癌，是皮膚癌中惡性度最高的一種，更是英國第5大常見的癌症，其好發於老年人，且容易轉移，致死率又高，會因日曬或長期受外界環境刺激而導致，造成黑色素細胞不正常的增生，不過也有一部分的原因來自於遺傳。在英國，2016年就有1萬6400例，其中有3400例的病患是介於25至49歲，但65 歲以上的人仍是罹病的主要族群。

▲民眾可以透過帽子、墨鏡等來避免烈陽曝曬。（示意圖／pixabay）

研究還顯示，男性的胸部、背部以及女性的腿部，因為較容易受到陽光曝曬，所以也增加了罹患皮膚癌的風險，且若長期在戶外工作，然而卻未做好防護，也更提高危險性；然而，不論在哪個年齡層，人人都必須採取保護措施來預防罹病。

雖然陽光的照射能提供人類維生素D，但過多的紫外線仍會造成皮膚損害，因此醫學專家也建議，在烈陽下可以隨身攜帶帽子、墨鏡及遮蔽衣物，同時也要定期塗抹SPF15以上的防曬乳，並在陽光最強時（英國的11時至15時）尋找陰涼處，避免直接曝曬。