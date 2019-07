昆凌晉升adidas全球代言人拍廣告！　寵妻狂魔周杰倫「兩字」回應了

▲昆凌晉升adidas by Stella McCartney全球代言人。(圖/品牌提供)

記者鮑璿安/台北報導

請繼續往下閱讀...

天王嫂昆凌家庭事業兩得意,一向給人清新健康形象的她,近日受到運動品牌adidas by Stella McCartney欽點,成為最新全球代言人,鼓勵更多女性積極創造改變。秋季系列形象廣告也一併公開,昆凌將酷帥美玩的恰到好處,展現姣好身材。寵妻狂魔周杰倫當然沒錯過,立刻回應「兩字」讚美老婆,閃瞎眾人雙眼。

▲昆凌拍攝廣告帥氣模樣,引來寵妻狂魔周杰倫讚美。(圖/品牌提供、IG截圖)

adidas by Stella McCartney延續創新與永續經營的品牌理念,提出「play for the planet」概念,全新推出的秋季系列產品透過創新的布料研發技術,降低對地球的負擔。最新全球代言人昆凌也在此次拍攝中,穿上使用環保創新布料的秋季新品,戴起率性的鴨舌帽,在海邊以穩健的英姿奔跑,帥氣形象令人著迷。寵妻狂魔周杰倫立刻在影片下方回應,「帥喔。」引來不少網友圍觀,兩夫妻感情實在是閃瞎眾人。

▲再生聚酯纖維製成的Light PO外套,NT$6,400。(圖/品牌提供)

▲Alphaskin運動背心,NT$3,400。(圖/品牌提供)

昆凌此次服裝的印花圖案和色調靈感源於大自然,並融合秋冬時裝秀的造型概念,讓大家再次看見不一樣的天王嫂形象。本次的秋季系列新品包括由再生聚酯纖維製成的Light PO外套、Run M20短褲,材質輕盈的布料以俐落剪裁與印花元素彰顯品牌設計美學,搭配Alphaskin運動背心與Run Cap Knit帽子,打造出適合各種運動訓練的全套造型。

Jen Wu(@hannah_quinlivan)分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 15 日 上午 4:46 張貼

►►看更多時尚資訊分享,快來下載星光雲App