無人車庫突自動開啟！飛出「鬼掃把」直挺站6秒...影片嚇呆警察

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澳洲新南威爾斯警方日前在臉書專頁公布一則超毛的監視器影片，只見在一處好幾天都無人使用的停車場，其中一個車庫的鐵捲門竟自動開啟，接著從裡面飛出一支掃把，直挺挺的就站在車庫門前，幾秒之後又突然倒下。超詭異的畫面嚇翻所有警察，也引起網友熱議。

綜合外媒報導，警方表示，影片是在12日清晨5時所拍下，從監視器畫面可見，閒置一段時間且空無一人的停車場，其中一個車庫的鐵捲門突然自動慢慢開啟，就在半開的時候，從車庫裡飛出一支掃把，然後直立在車庫門前6秒後倒下。

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這超詭異的畫面讓警方看得背脊發涼，於是將影片PO上臉書專頁，並附文中寫下，「警方想要知道昨天是誰開了車庫的門，便調了監視器來看，但竟看到讓我們震驚的畫面.....在黎明之前，空無一人的停車場，安靜的車庫門竟自己打開，還飛出一支掃把，還聳立在那，彷彿是被一位『體力充沛的看門人』操控著。」目前技術人員也正在檢查那道車庫門。

▲從車庫門跳出來的掃把。（圖／翻攝自NSW Police Force臉書）

影片PO上網後，立刻引起網友熱烈討論，很多網友認為那只是有人不小心按到鐵門開關，而掃把也只是靠在鐵門後，因鐵門上升往前傾而已。另外也有網友認為那只是「黑色星期五」的玩笑而已。但警方也在文末強調「就算是13號星期五，這依然是實際的監視器畫面。」