川安最快9月簽美日「小型貿易協定」　日官員曝：近期可望有消息

▲ 川普在大阪出席G20峰會期間與安倍會談。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

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日本資深官員表示，美國及日本官員正努力達成雙邊貿易協定，近期可望有新消息傳出。3名業界人士16日向《路透社》透露，美國正與日本商討農業及汽車相關的貿易協定，可能會在總統川普9月於紐約和日本首相安倍晉三會面時簽訂。

汽車業高層指出，協定內容涉及讓美國農民重新進入日本市場，以換取華府降低對日本特定汽車零件的關稅，但還可能出現變數。川普和安倍5月底在日本大阪20國集團（G20）峰會期間便曾討論過這份協定，但並未對外公布細節。

報導指出，這份協定不僅能讓安倍在汽車業取得勝利，也能為川普拉抬農民票，成為他2020競選連任的關鍵票源。白宮相關消息人士則指出，日本顯然相當樂意開放市場，而川普政府也急於達成協定，做為其與中國貿易談判的籌碼，「中國擔心日本會搶先，因為這實際上會讓跨太平洋夥伴協定（TPP）起死回生。」

當被問及雙邊貿易談判進度時，日本G20峰會代表富田浩司說明，川普5月底到訪日本時便提到，應盡快達成協議，「我們的團隊正在努力，相信不久的將來就會有消息。」但日本政府內部則有人指出，21日參議院大選以前，貿易談判不會有重大突破。