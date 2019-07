家中活逮妻子和鄰居外遇！　人夫剪刀讓小王去勢還帶走「斷根」

▲綠帽夫為了報復,竟然用剪刀剪下小王生殖器。(圖/示意圖/視覺中國)

國際中心/綜合報導

美國佛州一名男子發現妻子的外遇對象竟然是鄰居,一氣之下便衝到小王住處,不但用槍指著對方,還用剪刀把對方的生殖器無情剪斷,後來更帶著「斷根」一起逃跑,目前已被警方逮捕,將面臨入室竊盜、綁架和嚴重傷害等罪。

居住在佛州吉爾克里斯特郡(Gilchrist County)的49歲男博尼利亞(Alex Bonilla),今年5月意外在家中撞見妻子與鄰居偷情,結果本月14日憤而闖進鄰居家,帶著一把槍威脅對方,如果不照他說的話做性命就會不保。小王在被槍威脅的情況下,在臥房內被博尼利亞用繩子五花大綁,生殖器慘被剪斷。

警方接到報案後,趕到現場發現博尼利亞居然帶著受害者的「斷根」逃亡,緊急將受害人送到醫院進行治療,並於案發幾小時後在博尼利亞所工作的一間奶製品公司將人逮捕,他目前被指控多項罪名,法官裁定125萬美元(約新台幣3890萬元)交保。目前無法得知受害人就醫後,斷裂的生殖器是否有被接回。



