回家驚見「上百隻蟹」爬滿窗戶+草地　網笑：我看到免費海鮮盛宴

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美國佛羅里達州（Florida）近日發生暴雨，居住在聖露西港（Port St. Lucie）的丹．斯考倫斯基（Dan Skowronski）意外發現，家裡竟在暴雨過後來了上百名「不速之客」，便將此盛況拍下，不少網友看了紛紛歪樓笑稱，「天哪！可以準備吃免費的海鮮盛宴囉～」

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據《福斯新聞》報導，颶風巴里（Barry）13日下午登陸美國東南部，不少地區都遭受暴雨侵襲、多處淹水，居住在佛羅里達州的斯考倫斯基也正是襲擊的對象之一。近日他竟拍到有「上百隻」螃蟹侵入家中，從影片中可以看到，不僅是窗戶爬滿了螃蟹，連草地上也都是，且每隻的尺寸都大約有6、7英吋長（約15至17公分），畫面相當震撼。

▲每隻螃蟹的尺寸都大約15至17公分。（圖／翻攝自Facebook／WPTV）

斯考倫斯基表示，「螃蟹們應該是被雨水從洞裡沖出來，牠們的家應該被摧毀了，才會跑來我家到處亂竄。」而斯考倫斯基從未試圖捕捉，而是等到牠們自行離開。對於自己的家中被這麼多「不速之客」所霸佔，斯考倫斯基則異常冷靜地說，「牠們更怕我，而不是我怕牠們。」

影片曝光後，有居住在附近的網友留言表示，「作為一個土生土長的南佛羅里達州人，小時候和爸爸早上去釣魚時都可以看到，牠們甚至會覆蓋這條路，很酷！」、「我們家也有，我每次都是負責不讓螃蟹跑進車庫裡，而我的妻子則是用掃帚趕走牠們」。然而，也有許多網友則歪樓笑說，「天哪！可以準備吃免費的海鮮盛宴囉～」、「只要買個鍋再生火，就可以煮一鍋海鮮湯耶」、「陸蟹有很多料理方式，不捉起來太可惜了啦！」