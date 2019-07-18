重機超速撞變換車道汽車！　當場噴飛高空「轉圈撞地慘死」影片曝

▲ 重機騎士被噴飛到空中。（圖／翻攝自YouTube／한문철 TV）

國際中心／綜合報導

南韓日前發生一起死亡車禍，一名汽車駕駛行經京畿道始興市的公路時欲切換車道，後方超速的重機騎士疑似沒有注意到前方、閃避不及，撞上前車後連人帶車直接被噴飛，半空中轉了一圈後落地，當場慘死。

律師韓文哲（한문철，音譯）7日上傳這段行車紀錄器影片並指出，事件發生在1日下午4時43分左右，一輛汽車行駛在速限70公里的公路上，行經始華防潮堤大阜島路段時打算變換車道，沒想到遭後方一輛超速的重機撞上。

影片中可見，汽車駕駛原先以時速84公里的速度行駛，欲切換車道時降低車速至78公里左右，而當時重機還在右後方一段距離外。沒想到因為重機嚴重超速，汽車變換車道後下一秒便傳出巨響。只見重機撞上汽車右後側後噴飛到數十公尺外、冒出大量白煙，39歲李姓騎士則在半空中轉了一圈後重摔在地上，當場傷重身亡。

由於事發經過太過驚悚，韓文哲指出，「很猶豫要不要公開這段影片，為了要告訴大家嚴重超速會造成的後果，最後才決定公開，也已經取得汽車駕駛的同意。」

▼ 影片可能引起不適，請慎入。

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