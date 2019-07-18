以為有哈利波特魔法！　歐盟官員批英國脫歐：像白癡跑來跑去

▲蒂默曼斯（Frans Timmermans）。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

歐盟執委會副主席蒂默曼斯（Frans Timmermans）表示，原本期待倫敦當局脫歐協商時「變出哈利波特一樣的魔法」，沒想到對方卻毫無準備，「像個白癡一樣跑來跑去」。他也提到，前任外相強生（Boris Johnson）態度不夠真誠，似乎把談判當成遊戲。

蒂默曼斯在BBC專訪中提到，歐盟過去一直認為英國非常優秀，「也許在西敏寺（Westminster）某個保險庫中，有一本像是《哈利波特》的書，裡面記載了所有魔法和該做的事情。」他以電視喜劇《爸爸的軍隊（Dad's Army）》中的角色譬喻，「沒想到他們像是蘭斯卡波瓊斯（Lance Corporal Jones），只會說『不要緊張，不要緊張！』，到處跑來跑去，跟白癡一樣。」

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▲英國前外相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

蒂默曼斯說，英國脫歐大臣戴維斯（David Davis）拒絕出席協商，卻在別的地方「譁眾取寵」，「我心想，我的老天，他們完全沒有計畫。」他也認為，強生在談判過程中態度不好，「我也許有點太嚴厲，不過也該是時候了。我不確定他是否真誠，一直覺得他在『玩把戲』。」

蒂默曼斯曾說，英國脫歐危機混亂得像是影集《冰與火之歌》，可以作為其他國家的前車之鑑。他上月也表示，「我希望英國人趁著這段時間冷靜下來，重新思考事情。政客也該對承諾負責，今年晚些時候再回頭審視一次。」

▲英國首相梅伊（Theresa May）於唐寧街10號（10 Downing Street）官邸。（圖／路透社）

英國與歐盟自2017年起協調退出協議，首相梅伊（Theresa May）啟動《里斯本條約》第50條（Lisbon Treaty Article 50）後，終於在2018年底敲定。但是，這個計畫被國會投票否決三次，時程不斷延後，目前最後期限暫定在10月31日。