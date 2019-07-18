老房客按時繳11年房租　房東拜訪驚見「張口乾屍」桌上日曆竟是2008年！

▲房東離奇收了11年的房租，最後發現房客早過世了。（圖／示意圖／Pixabay）

國際中心／綜合報導

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第三方支付帶給社會大眾便利，相對也會讓許多社會關懷被忽略。許多老人家在人生最後階段，都會面臨獨居的情況。法國南特一名老翁，就因為房東突然的拜訪，意外發現他已經過世11年變成乾屍，但房租卻「正常繳納」。

綜合法媒報導，法國南特的一名房東10日心血來潮想要去拜訪一名老年租客，因為長期簽約所以算熟識，沒想到一打開門竟看到一具乾屍橫躺在地上，嚇得他立刻通報警察。警方到場搜索時發現，老翁桌上還存有一些食物，但有效期限都是2008年，加上屋內的報章雜誌也都是在2008年左右，因此推測老翁可能已經過世11年。

據悉，這名已經變成乾屍的老爺爺，沒有其他的家人和親近的朋友，但房東表示，說也奇怪這11年來只要時間一到「房租就會自動轉進自己的帳戶」，所以也就沒有起疑有任何怪怪的情況。

法醫研判，老翁應該是自然死亡，但仍連絡不到家人，目前只能將遺體安置在公共太平間等待認領，若期限到沒有親友出面，就只能直接火化安葬處理。