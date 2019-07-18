時速98公里！鐵道迷搭火車「窗邊探頭」被撞死　企業遭罰千萬

▲窗邊的警告標誌並不明顯，男子仍把頭探出去，最後身亡。（圖／示意圖／取自Pixabay）



國際中心／綜合報導

請繼續往下閱讀...

英國24歲男子布朗（Simon Brown）自小就是鐵道迷，他2016年8月搭乘火車，在沒有看清楚告示的情況下，他把頭探出窗外，過程中不慎被欄杆擊中，最後死亡。如今，這家涉事的鐵路公司GTR遭開罰100萬英鎊（約台幣3855萬元），承認在乘客健康與安全層面出現疏漏。

這起事件發生在2016年8月7日，布朗當時搭乘442列車，要從蓋特威克機場（Gatwick Airport）前往倫敦維多利亞車站，火車以每小時61英里（約98公里）速度行駛，他把頭探出窗外，過程中受到撞擊並死亡。朋友形容，布朗生前是鐵道迷，也在相關行業任職工程技術人員。

GTR鐵路公司近期被開罰100萬英鎊，承認車廂內部的警告標誌並不清楚。法官認為，雖然門邊貼有多張告示，總體看來卻相當混亂，企業沒有對這些窗戶進行風險評估，另外，火車上也沒有人員監視窗邊狀況。

根據相關調查，其他乘客當時聽到一聲巨響，布朗受到重傷，事實上，窗戶並非給乘客使用，但大眾卻能接觸到，而且原本為打開狀態；目前還不清楚布朗如何把頭探出窗外。

布朗的家人透過聲明表示，希望藉由這起悲劇，讓企業更嚴肅面對自己的責任。而GTR鐵路公司除了被開罰100萬英鎊，還必須支付約5萬英鎊費用；該企業首席執行官弗沃（Patrick Verwer）表示，對於布朗感到非常抱歉，也很難過事件造成他親朋好友的傷害，事發後已採取措施，在窗邊增設安全裝置。