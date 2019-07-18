獨居老翁按時繳房租...房東上門驚見「11年乾屍」！

▲高齡化問題嚴重，出現越來越多獨居老人「孤獨死」的狀況。（圖／取自免費圖庫pixabay）



國際中心／綜合報導

許多國家都漸漸邁入高齡化社會，獨居老人更需要大家多一份關愛。近日在法國就發生一起獨居老人「孤獨死」的案例，這名老翁竟然在死後的11年才被人發現，而屍體早已風乾。

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據法國當地媒體24Matins報導，這名房東於上週三（10日）前往自己位於南特（Nantes）的公寓，沒想到一開門就驚見一具「乾屍」，警方在接獲通報後趕緊到達現場察看，發現在老翁的住所中的所有食物、雜誌、生活用品上面標示的日期都相當久遠，並推測該老翁早在2008年就已經過世。

房東表示，自己從來沒有見過這名房客，但是每次當繳房租的時間一到，就會有房租匯入戶頭，因此他也並未察覺有任何異狀，後來才得知原來是老翁生前設定了自動匯款，所以才會按時繳交房租。

▲大家應多關心住家附近的獨居老人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

警方推測老翁應該是自然死亡，隨後也已將遺體送至法醫檢驗確切的死亡日期，而這名老翁一直以來都是處於獨居狀態，身邊並沒有任何家人、朋友，警方目前仍在尋找這名老翁的親人。

獨居老人「孤獨死」的案例其實並不少見，西班牙去年也傳出一起類似案例，一名鄰居透過窗戶發現一個老奶奶的躺在廚房地板上，並露出動也不動的雙腿，於是連忙報警，據警方推測，這名老奶奶已經過世長達4年，因為公寓門窗長期緊閉，所以遺體也早已風乾。