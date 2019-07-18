剛果伊波拉疫情擴大1600死　WHO宣布緊急事件…患者攻擊醫療人員

▲醫療人員著裝防護裝備。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）17日在日內瓦表示，剛果民主共和國的伊波拉（Ebola）疫情危機成為「國際公共衛生緊急事件」，隨著疾病擴散，已造成1600人死亡。WHO此舉可望帶來更多國際關注，促使富裕國家提供資金。

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《英國廣播公司》（BBC）報導，譚德塞17日透過記者會發布消息，剛果爆發的伊波拉病毒為國際公共衛生緊急事件，「是時候讓全世界關注。」這類緊急狀況是WHO可以發出的最高警報，先前只使用過4次，不過WHO並未提及疫區邊界應被關閉，該疾病在地區以外蔓延的風險並不高。

譚德塞接受建議，在貿易、旅遊方面不會施加限制，疫區外周邊的港口與機場的旅客，也不會接受入境檢查。紅十字會與紅新月會國際聯合會則樂見WHO的決定，雖然此舉沒有改變受害者或合作夥伴的實際情況，「我們仍希望它能引起這場危機應得到的國際關注。」

本周，剛果東部城市戈馬（Goma）出現第一起案例，這裡擁有100萬以上人口。伊波拉疫情2014年到2016年曾在西非地區爆發，當時造成起碼1.1萬人喪命。

▲醫療人員替孩童施打疫苗。（圖／路透）



剛果去年8月遭受嚴重伊波拉疫情，北基伍省（North Kivu）、伊圖里省（Ituri）都受到影響，當地超過2500人被感染，其中三分之二的病患已死亡。根據統計，每日出現12件新病例。

雖然伊波拉已有試驗性疫苗，然而並非每人都有接種。另外，疫情爆發的地區陷入衝突，使得疾病難以得到控制，自1月以來，已有198起攻擊醫療人員的事件，造成7死、58傷；病患缺乏對醫護人員的信心，不願配合治療也是主因。

非營利組織「無國界醫生」（MSF）成員紐伯特（Trish Newport）表示，大家距離疫情爆發的時間來到1年，情況並沒有好轉，「這是複雜的環境，有著長期暴力、衝突的歷史，對於來自外在區域的外國人充滿很多不信任。我們必須與社區建立聯繫，讓他們信任我們。」

事實上，過去幾個月以來，WHO早就清楚表明缺乏足夠資金來解決問題；根據估算，2月到7月期間需要9800萬美元，卻仍缺少5400萬美元。