男屍等出殯...突張眼想喝水！復活幾分鐘後倒下「再次死亡」

▲印度男被宣佈死亡後又復活。（圖／示意圖／CFP）

國際中心／綜合報導

印度北方邦首府勒克瑙（Lucknow）發生一起詭異的死而復生事件，28歲的男子桑傑（Sanjay）日前在當地醫院內被宣布死亡，舉辦葬禮時，應該是「屍體」的桑傑突然張開眼睛，還要求喝水，幾分鐘之後再度倒下，經檢查後證實死亡。

據《國際財經時報》報導，這個月初，桑杰就被診斷出患有黃疸，但沒有多加理會，也沒有治療，5天後病情急速惡化，被轉送到另外一家醫院，7月14日凌晨6點，醫生宣布桑杰已經死亡。家人於是把他的屍體帶回家，準備舉辦葬禮。

儀式開始前，家屬正在等著其他親戚到場時，躺在一旁的桑杰卻突然張開了眼睛，爬了起來，把在場所有人都嚇了一跳，桑杰表示覺得口很渴想要喝水，家人們立刻端了一杯水給他喝下。但是沒想到，幾分之後，桑杰再次倒了下去，一動也不動。

家人們立即把桑杰送到醫院去，經過詳細的檢查之後，醫生「再度宣布死亡」。



這已經不是印度第一次發生離奇的死而復生事件，在今年5月，旁遮普邦一名老婦人被醫生宣布死亡後，送往停屍間，結果家人驚訝發現，躺在冰櫃中的屍體仍有呼吸，醫生檢查後發現真的沒有死，還給老婦喝了水治療，但隔天老婦就因為病情惡化，再次宣布死亡。