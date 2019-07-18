中美貿易談判「陷入停滯」！美股三大指數收黑...道瓊跌115點

▲美股三大指數今日皆收黑。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

華爾街股市今日三大股市都收黑，尤其工業類股表現較差，道瓊工業指數終場下跌115.78點或0.42%，收在27219.85點；標普指數下跌19.62點或0.65%，收報2984.42點；那斯達克指數下跌37.59點或0.46%，收8185.21點。

外界分析，因聯邦準備理事會（Fed）的報告表示，儘管受到貿易戰衝擊，美國經濟仍然持續「溫和」成長，市場擔憂可能影響到原先預測的本月底降息。

個股方面，由於全球成長趨緩，產業前景欠佳，工業類股尤其弱勢，開拓重工（Caterpillar）、聯合技術（United Technology）與漢威聯合公司（Honeywell International）等重工業產業股價都下跌超過2%。美國鐵路巨頭CSX運輸公布了新一季財報，表現卻不如預期，當日股價下跌超過10%。



另外，雖然美國總統川普與中國國家主席習近平於上月底會面，雙方約定重啟談判，但至今未有高層官員面對面會晤，《華爾街日報》昨日報導指出，一名消息人士表示，雙方在華為的禁令方面有不同意見，因此讓貿易戰談判陷入「停滯」，也影響投資人心理。