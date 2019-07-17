「毒梟矮子」刑期出爐！古茲曼判「終身監禁＋30年」　追討近4000億贓款

▲墨西哥毒梟「矮子」古茲曼生性狡猾，過去曾2度越獄成功。（資料照／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

惡名昭彰的墨西哥大毒梟「矮子」古茲曼（Joaquin "El Chapo" Guzman）過去多次越獄，最終被引渡至美國受審。紐約法院17日宣判他終身監禁，同時象徵性地加上30年刑期；聯邦檢方要求，追討其126億美元販毒所得。

古茲曼現年62歲，今年2月遭判10項罪名全部成立，包括運毒、洗錢和非法持械等。在上周的審訊中，聯邦檢察官詳列了古茲曼從1990年代至2016年間經手的驚人毒品數量，包括60萬公斤古柯鹼、42萬公斤大麻和200公斤海洛英等，總價值合計約126億美元（約新台幣3916億元）。

在審判期間，多名證人出庭作證說，古茲曼不僅下令謀殺對販毒事業不利的「敵人」，有時也親自參與拷問與殺戮。檢方形容他「殘酷嗜血」，不止求處他終身監禁，更要求額外增加象徵性的30年刑期。

身高不滿160公分的古茲曼，是錫納羅亞販毒集團（Sinaloa）前首腦。在他最顛峰時候，其毒品帝國版圖一度擴及全球，包括南北美洲、歐洲與亞洲。古茲曼過去曾2度被捕，但也2次成功越獄，直到2016年1月才被墨西哥海軍陸戰隊抓獲，並於隔年1月被引渡至美國受審。