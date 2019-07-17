10種女性反感「大叔行為」你中了嗎？　有這些習慣長再帥都沒女友

▲幾種大叔行為很受女性反感 。（圖／pakutaso，以下同）

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在現在的社會中，「大叔」的稱呼是有極端的分別的，可以代表「熟男魅力」也能代表「邋遢老頭」，近期日本女性週刊刊載了一篇「200名女性眼中令人不快的大叔行為」，前10名的舉止，引起日本與其他國家女性的討論，促成男性的反思，若也有點中你的日常行為，請盡快改善。

TOP 10 盯著人看

不在對話中與毫無理由的狀況下，不顧對方的感受盯著人看，除了展現自己沒禮貌，也呈現自己的厚臉皮。

TOP 9 不自覺地抖腿

這種舉止不但顯得輕浮，更顯示你不在乎別人的眼光。

TOP 8 數錢時舔手指

非常過時與老派的數錢法。

TOP 7 用手指拔鼻毛

讓人感受不佳之外，也顯得很不衛生，請在家中把外露的鼻毛處理好，換言之有人會喜歡鼻毛露出來的女性嗎？

TOP 6 故意的肢體接觸

說真的，大部分的女生都不喜歡男生未經同意，就觸摸自己的身體，即便是想加油打氣也一樣，更別說是不需要且別有用心的接觸，這種舉動只會讓人覺得不開心。

TOP 5 吃東西時嘴巴發出聲音

男生總是不希望女生太粗魯，自己吃東西發出聲音就行？在吃飯時多為自己的禮節注意一下，在咀嚼時閉上嘴巴。

TOP 4 不在乎的插隊

我們已經有插隊的大媽了，不需要再多加一個會插隊的大叔，如果同行的人不守規矩的插隊，也代表其他同行的人素質也相同，不但自己沒水準，還拉了別人下水。

TOP 3 咳嗽時不戴口罩

身體不舒服要出門時，也多體諒下周邊無辜的人吧，與其視為這是一種貼心的舉動，還不如覺得這是應該要做的事，完全不顧別人，誰想喜歡這種我行我素的人呢。

TOP 2 打噴嚏發出很大聲音

確實有很多人打噴嚏時無法控制自己，但至少打噴嚏時用手遮擋一下，考慮對方或週邊人的感受，發出很大聲音對其他人確實很扣分，其實有很多能夠練習縮小音量的方式。

TOP 1 吐唾沫和痰

城市中的生活很擁擠，考慮其他人的感受是很需要的，雖然之前已經有很多不禮貌的行為，但吐唾沫和痰在女性的感受中是最噁心的，若有這種習慣，建議盡快改善。