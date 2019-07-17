把水戴在耳朵上　夏季最清涼的配件「水感耳環」

▲HAQCI推出一款由手工製作的逼真水感耳環。（圖／翻攝HAQCI官網，以下同）

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說到最適合夏天的配件，許多人可能會先想起色彩繽紛的配飾，然而現在有一個更棒的解答，就是從視覺便能帶出清涼感的設計，日本一間設計工作室HAQCI，推出一款像是透明的冰、或是水面感的耳環，戴在屬於夏天的耳朵上，出現相當戲劇化的效果。

▲戴在耳朵上有一種涼感效果。

不得不說，日本人的細膩與要求細節的功夫，讓許多配件或生活用品都能達到栩栩如生的效果，包括一些食物模型或是微型藝術作品，都能讓許多人驚艷不已，而HAQCI的水感耳環，也達到相當逼真的效果，許多消費者覺得真的像切下一塊水面，然後將它放在耳朵上。

其實水感耳環是由樹脂材料做成的，為達到細膩的效果，採用的是手工製成，所以弧度與彎曲的角度，都會有所不同，有許多形狀包括彎月型、方塊型與長方形等等，除了透明感之外，連水波出現的反光光線，都讓人訝異的感到逼真。

戴上耳朵後重現出若隱若現的效果，也為整體造型帶來一絲清涼感受，在熱浪炎炎的夏天，視覺療癒越多越好啊，目前水感耳環在官方網站上進行販售，售價為3,800元日幣，折合台幣約1,090元。