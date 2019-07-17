鄉民老婆吳卓源「解扣秀上圍」！　穿UNIQLO長褲出門沒人認出來

▲人氣歌手吳卓源大秀潮人穿搭。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

UNIQLO 早秋女裝系列找來新生代人氣歌手Julia吳卓源站台，談起自己的穿衣哲學更是滔滔不絕，以往總是以熱褲辣妹造型亮相的她也笑稱，「昨天穿著新品牛仔長褲出門，根本沒人認出來。」嘗試不一樣的東西，就是吳卓源最吸引人的態度。

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▲吳卓源示範襯衫多種穿法。（圖／記者季相儒‎攝、品牌提供）

吳卓源以新品U寬版牛仔褲亮相，坦言和平常火辣穿衣風格大不同，還現場蹲下示範兩種穿法：放下褲管時展現簡約時髦；折起褲管則是隨性的JU式時尚，白天上班或是晚上跑趴都能駕馭。身為廣大鄉民老婆的吳卓源，更當著大家的面示範「襯衫錯位扣法」，直接大方解開釦子，露出傲人上圍引來眾人尖叫。她也提到表演時能辣則辣，私下則喜歡隨性舒服的服裝，「昨天穿著新品牛仔長褲出門，根本沒人認出來，真的很舒服。」

▲吳卓源穿著新品超柔棉寬版襯衫秀性感。（圖／記者季相儒‎攝、品牌提供）

對於自己日前與鬍渣男的緋聞，吳卓源也笑回，「有認識新朋友，一切順其自然。」而私下頗有交情ØZI拿下金曲新人獎，也爆出與Angelina傳緋聞，可以說是滿面春風。吳卓源則四兩撥千斤挺好友，「最近ØZI實在很忙，想約都約不出來。」自己也希望未來能朝ØZI看齊，拿下金曲獎，但得失心不會太重。

▲UNIQLO早秋女裝率性時尚。（圖／品牌提供）

UNIQLO本次推出「UNIQLO Women’s Fashion 煥新，更精彩美好」的早秋女裝時尚提案，包括「新版型」設計系列上衣、「新輪廓」褲裝、「新設計」洋裝及「新剪裁」裙裝等4大女生衣櫃必備單品，滿足率性時尚的需求，同時搭配今年秋冬最新流行色彩，帶給你全新穿搭體驗。

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