「雨水怪」丹娜絲狂襲呂宋島　菲氣象局「路徑再東修」台灣擦邊球！

輕颱丹娜絲(DANAS)持續逼近台灣,台灣、菲律賓、日本、美國等氣象局密切關注,其中首當其衝的菲律賓隨著丹娜絲接近,陸續做出相關的路徑預測,比起前幾小時的「一路從菲律賓北上至台灣」有籠罩的可能,如今菲媒再將颱風路徑東修。

根據菲律賓媒體《GMA NEWS》報導,丹娜絲約以每小時17公里的速度前進,並且在17日下午靠近菲律賓呂宋島帶來相當大的雨勢,原先日本、菲律賓認為丹娜絲在擦過呂宋島後,將一路朝台灣方向前進,最終會籠罩灣,如今將預計路線再往東修。

#Danas will brush the northern Philippines with heavy rainfall through Wednesday before taking aim at Taiwan by the end of the week: https://t.co/TvArsW4JuL pic.twitter.com/QtXc5eW3gQ

依照《AccuWeatheer》所預測的路徑來看,丹娜斯將會為菲律賓造成豪大雨,並且不一定會削弱其帶的雨勢,加上路徑東修,颱風結構不完全在觸陸後遭到破壞,反而會吸收海上水氣,帶來不停歇的豪大雨,最後將在本周末繼續逐漸北上至日本。

結合台灣中央氣象局預估,丹娜絲今晚可能將結合東邊雲系,登陸機率確實大大減低,甚至暴風圈也不會接觸陸地,但在菲律賓溪邊仍有熱帶型低氣壓生成。目前北北基已宣布明日正常上班上課。