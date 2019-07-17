人類創造「冰毒鱷魚」！毒品亂沖馬桶　野生動物被迫吞汙水發瘋

▲ 將毒品沖下馬桶將危害野生動物的健康。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

美國田納西州洛雷托警方日前在臉書上發文表示，13日搜索一棟民宅時發現住戶試圖將冰毒及吸食毒品的用具沖下馬桶。警方警告當地居民，千萬不要這麼做，否則當被毒品汙染的水擴散、被野生動物吞下肚，人類就可能創造出「冰毒鱷魚」，出現不正常的行為。

洛雷托警方指出，「請不要把藥物沖下去好嗎？我們的下水道工人以釋放比溪水更乾淨的水為榮，他們還沒有準備好面對冰毒。鴨子、鵝和其他家禽經常出現在我們的處理池中，我們只要想到冰毒會帶來的後果就不寒而慄。」

警方說明，「如果冰毒擴散到更遠的地方，就可能在阿拉巴馬州北部的沙洲溪（Shoal Creek）和田納西河中製造出冰毒短吻鱷。當地民眾過去幾周內已經受夠了吞下冰毒的動物，所以如果你有藥物需要處理，請打電話給我們。我們一定會以正確的方式處理。」

綜合美媒報導，目前還無法確定冰毒會對鱷魚造成什麼影響。此前僅有一名男子餵食松鼠冰毒，並訓練其攻擊人類。佛羅里達大學鱷魚生物學家弗列特（Kent Vliet）表示，「我研究短吻鱷40年了，基本上所有問題我都能回答」，但他從未聽說過有攝入冰毒的鱷魚。他指出，「我猜鱷魚的確會受到冰毒影響，但牠們的反應往往不會和人類一樣。」