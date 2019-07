噁男飛機上用「光腳拇指」滑觸控螢幕挑片...800萬網友轟爆

▲男乘客用「腳」來滑螢幕。(圖/翻攝自Twitter/Alafair Burke)



國際中心/綜合報導

近日在社群媒體Twitter上瘋傳一段影片,只見一名男乘客在搭乘飛機時,竟然把鞋脫掉,光著腳ㄚ用腳拇指來滑著座位前方個人小電視的觸控螢幕,悠然地挑著自己想看的電影,完全不顧旁人眼光。

據《每日郵報》報導,紐約暢銷作家阿拉費爾・柏克(Alafair Burke)16日在Twitter上發布了一段影片,影片中可以看到,一名男子在搭乘達美航空時,竟用右腳來滑螢幕挑片、而左腳則是輕鬆地跨在牆壁上。柏克指出,自己並沒有親眼目睹這幕場景,影片是由友人所傳送,該友人透漏,這名男乘客試穿著鞋走上和走下飛機的,「只是單純喜歡用腳挑片」。

My friend who doesn’t have twitter sent this from her flight. It belongs on Twitter. pic.twitter.com/qG6d54V5Dd

這段影片才發布短短一天就已經有超過891萬次觀看人數、3.1萬分享、14.7萬個讚,不少網友紛紛回應,「以後上飛機第一件事就是先幫小電視螢幕消毒...」、「這就是為什麼我不喜歡坐飛機」、「真的好低級又沒水準」、「這是我在推特上看到最噁的事了」、「飛機上真的什麼都有」。還有網友指出,「以前不喜歡那些擔心摸到細菌、到處擦拭的人,現在我才知道這些舉動一點都不多餘。」

在眾多的留言串中,有網友貼出超模娜奧米.坎貝爾(Naomi Campbell)先前拍攝的youtube影片,表示自己只要搭乘飛機都會戴上口罩,並且使用抗菌擦拭布來清潔整個座位區域,該網友表示,「我想我將該開始複製起娜奧米.坎貝爾的『飛行儀式』才行。」