漸層色調讓少女心炸裂！ANNA SUI把美人魚香水變飲料了

▲用白、粉紅、黃色等三種珍珠調出繽紛海底世界，酸甜滋味超好入口。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

ANNA SUI與丸作食茶聯名推出「under the sea 藍海初戀」，將ANNN SUI童話美人魚淡香水海底世界的活潑繽紛與如寶藏般珍貴的手作珍珠作結合，並選用特殊藍藻粉調和成藍綠色汁液來呈現童話美人魚淡香水的海洋色澤。

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綠黃的海洋色澤是以葡萄柚果汁和藍藻調成，加入蜂蜜，感受微涼香甜的好滋味。除了這款聯名飲品，為了慶祝即將到來的七夕情人節，品牌更和丸作食茶推出香氛飲品快閃店。

首場活動於7/26-7/28在京站時尚廣場開跑，首日更限量釋出夢幻聯名飲品『under the sea 藍海初戀』免費讓消費者試飲。快閃店期間購買香水滿額即可獲贈DIY帆布袋，體驗手作樂趣，現場可印製專屬圖騰與姓名、還能寫下愛的告白話語。

即日起至8月底至丸作食茶購買『under the sea 藍海初戀』兩杯即可獲贈ANNN SUI童話美人魚淡香水試香針管，憑丸作購買憑證至全省鋒恩香水專櫃購買指定商品，還能獲贈香水迷你瓶。

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