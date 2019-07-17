外帶玉米餅！回家打開驚見整顆「起司口味金屬門把」...她傻眼怒譙

▲玉米餅有金屬門鎖。（圖／翻攝自Facebook／Eve Saint）



國際中心／綜合報導

不少人都踩過買外食被「特別加料」的地雷。美國一名女子日前到連鎖速食餐廳，外帶一份起司墨西哥玉米餅，沒想到回家後打開準備開始享用時，竟然發現一顆疑似門鎖的「詭異金屬球狀物」被黏稠的起司包覆著。女子隨後立即致電餐廳老闆，沒想到卻換來一句「不可能」，氣得她將此照片PO上臉書。

據Hudson Valley Post報導，來自紐約的姍特（Eve Saint）4日前往Taco Bell速食連鎖店的Fishkill分店，在得來速通道排隊等了45分鐘，才終於買到起司墨西哥玉米餅。沒想到當她到家準備大快朵頤時，竟發現玉米餅中有一個被起司覆蓋住的異物，仔細一看才發現是一個「金屬門鎖」，不可置信的姍特立即打電話向Taco Bell的客服反映。

請繼續往下閱讀...

▲Taco Bell是美國百勝旗下公司之一，屬連鎖式快餐店，出售美國化的墨西哥食品。（圖／翻攝自維基百科）



然而，客服人員得知這件事後，頻頻直呼「絕對不可能」，不僅質疑姍特是詐騙集團，更不停地掛她電話。氣憤的姍特將此照片上傳至臉書並寫道，「真的很有趣，我排隊等了45分鐘，然後我是唯一一個買到一顆金屬門鎖的人。」姍特最後反覆地打了10通電話，對方才終於坦承疏失，向姍特道歉，並贈送了免費的玉米餅兌換券。

最後經仔細調查證實，這個疑似門鎖的「詭異金屬球狀物」，其實是店裡在製作玉米餅所使用的「熱起司醬機」的醬汁出口，外表就如同門鎖。對此，Taco Bell發言人也表示，「本公司非常重視這起客訴事件，該門市正在調查此事發原因，將努力彌補顧客權益。」