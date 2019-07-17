媽擔心被欺負…唐氏症情侶「交往6個月」　獲選畢業舞會國王皇后

▲休斯（左）和巴克（右）獲選畢業舞會國王與皇后。（圖／翻攝自Facebook／Katharina Barker）



國際中心／綜合報導

畢業舞會是每個歐美國家學生離校前的重頭戲，其中舞會國王和皇后更是每個人都想爭取的殊榮。英國蒙莫斯中學（Monmouth Comprehensive School）日前選出了新科舞王、舞后，特別的是這兩位不僅是一對從小一起長大的情侶，還都是唐氏症的患者。他們的家人表示，非常感謝同學可以看見他們，「這兩人回家後還繼續戴著皇冠跳舞呢！」

現年16歲的休斯（Dylan Hughes）和巴克（Amelie Barker）從3歲就認識彼此，就讀同一間中學的他們，大概在畢業前半年才決定交往。巴克的媽媽凱瑟琳娜（Katharina）表示，因為同樣患有唐氏症，所以他們兩個非常合得來，不論是看電影、吃飯或是讀書，兩個人都形影不離。

凱瑟琳娜坦承，原本還擔心兩人單獨去舞會，可能會被其他同儕忽視，甚至欺負，不過一切證明是她多慮了。但他們萬萬沒想到，休斯和巴克不僅沒被欺負，還在全校同學的投票之下，成為了該校新任的舞會國王與皇后。凱瑟琳娜說，這兩個孩子一到家後也不肯把皇冠拿下來，就這樣戴著它在客廳跳了好久的舞。

休斯曾經代表英國參加唐氏症世界游泳錦標賽，目前也正替即將到來的歐洲錦標賽做準備，巴克則是計畫畢業後繼續讀書。凱瑟琳娜說，他們兩個已經談到了結婚的事，「我們最大的希望就是他們能獨立生活，我替他們現在的成就感到驕傲，未來他們一定可以成為很棒的人。」