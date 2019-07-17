香奈兒玉手霜即將推出新版！「黑色款」預計8月中上市

▲時髦黑色款還沒推出，在網路上就掀起超高討論度。（圖／翻攝自IG/chanel.beauty）

編輯 /Lily

香奈兒的時尚玉手霜，打從2017年一推出就是女孩心中的夢幻逸品。全白的鵝卵石造型，不只能呵護雙手更是包中的時尚配件。2018年品牌再推滋潤版，而據最新消息透露，即將在今年再推全新成分的黑色版，相信又會引發一波搶購。

コスメコンシェルジュ 小西さやか（@cosmeconcierge）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 4 日 上午 5:08 張貼

據最新消息指出，香奈兒時尚玉手霜即將推出黑底白字版，全黑的鵝卵石設計看起來優雅神秘，除了顏色改變，更是添加了品牌引以為傲的3.5-DA成分，真是讓人迫不及待想試試了！

請繼續往下閱讀...

▲白色款玉手霜曾賣到缺貨。（圖／翻攝自IG/laura_llopis）

幫大家複習一下，玉手霜原本主打輕盈好吸收，給雙手肌膚柔嫩細緻的防護，同時能增指甲強韌度。而滋潤版配方採用五月玫瑰花蠟與香根鳶尾萃取精華，更富含乳油木果油與甘油，讓乾燥及脆弱的雙手肌膚充分感受滿滿呵護。

黑底白字的最新款添加3.5-DA抗老成分，幫助恢復雙手柔嫩且提升緊緻度，不只如此，據說連雙手的亮白度都能一舉提升，這款玉手霜預計在8月中旬上市，喜愛它的粉絲不妨多關注最新消息。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App