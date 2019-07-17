疑遭霸凌…14歲少年「書包手機」遞給同學　往火車月台縱身一跳

▲意外發生的切特西車站。（圖／翻攝自Google map）



國際中心／綜合報導

英國一名14歲的少年因為不堪受到霸凌，選擇放暑假前4天，在同學面前跳下火車月台自殺，當地警方表示，現場有至少50名成人或兒童目睹這場意外。據傳這名少年在學校長期受到霸凌，還在現場留下一張字跡潦草的紙條，但校方表示並無紀錄，目前已對目擊學生展開心理輔導。

15日下午4點左右英國薩里郡（Surrey）切特西車站（Chertsey station）突然有一名少年從月台往下跳，結果被急駛而來的火車輾斃。當地警方表示，這名少年往下跳之前，先將手上的背包與手機交給了月台上的同學，當時月台上約有50名成人與孩童目睹了整起意外。目擊者說，有些高年級的學生立刻把靠近月台的人拉回來，防止再有人掉下去。

警方獲得消息指出，這名自殺的少年疑似在學校遭到霸凌，不過少年所屬的學校表示，沒有任何少年遭到欺負的紀錄，該校發言人也拒絕回應相關問題。該校校長則說，目前學校已取消了班際運動會，也找來心理醫生來輔導該校學生，並舉辦祝禱會，希望能幫助學生走過悲傷。

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