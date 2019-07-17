金髮妹「掀衣露點」亂入家族合影！「回憶全毀了」她怒譙要肉搜

▲陌生女子站在達維拉的家族後面，露點入鏡。（圖／翻攝自abc新聞）

國際中心／綜合報導

美國德州女子達維拉（Monica Davila）近日辦了一場別具意義的家族旅遊，並在當地來個家族合影以作紀念。不過當達維拉看到照片時發現，當他們在合影時，後面竟有位陌生女子亂入大露點，還露出燦爛笑容，讓達維拉超級崩潰。

綜合外媒報導，達維拉表示，日前他們家族一行人到加納州立公園（Garner State Park）旅行，這趟旅行對他們而言別具意義，因為這趟旅行是為了紀念丈夫過世的阿嬤。達維拉說，當時他們就站在加納州立公園的園區石碑前拍照，就在這時，一名陌生女子趁機亂入，還故意將上衣掀起露點燦笑，一起被拍進家族合影裡。照片中也可以看到，有一名男子就站在露點女子的上面，往下看著她，一樣不是達維拉家族成員的人。

達維拉表示，當她看到照片時，真的超級憤怒，家族成員們也一樣很不高興，這位陌生女子不但把乳房、乳頭全都露了出來，現場還有小朋友在看，真的相當不尊重。達維拉生氣的說，「我們家族的回憶就因這種原因全毀掉了。」她決定將照片上傳網路，希望藉著網友的力量將這位不道德的女子找出。