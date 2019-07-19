只要學這招「杏＋白」簡約雙配色　今夏穿搭學分輕鬆GET

簡單的衣著形象非常適合夏季著用，不僅能提升整體的明亮度，同時還能製造清爽舒適的風格感。近期隨著簡約形象而越趨熱門的杏色與白色調，利用這兩個色系結合時所表現出的知性氣質，就能展演簡單而迷人的造型印象。

請繼續往下閱讀...

觀察日本街頭的女生穿搭，也可以發現許多人都透過杏色 + 白色來營造理想的風格感。想了解這兩個配色有哪些搭配技巧嗎？就從以下 4 種著裝開始參考，讓簡約的夏季造型也能有令人眼睛為之一亮。

杏色 + 白色 ＃Look 1

素面長版洋裝以傘狀的波浪裙襬造就了一件就能出門的款式，讓人無需多思考搭配便能營造品味十足的造型。結合白色調能有效提亮肌膚之外，隨性加上杏色手拿包就可連結輕鬆的風格感受。

杏色 + 白色 ＃Look 2

白色系的寬版上衣以微透膚的涼爽材質，在夏日裡穿著不僅能增加舒適度還有著防曬的功能。下著選擇同為杏色長褲與繫帶拖鞋，清爽的配色就能突顯出一股率性慵懶的風格感受。

杏色 + 白色 ＃Look 3

本季熱門的編織單品利用背心洋裝的設計，製造一股成熟的大人感魅力。內著削肩背心的撞色搭配能呈現出多層次的豐富視覺，不論是出遊或約會穿搭都很合適。

杏色 + 白色 ＃Look 4

當想詮釋休閒與質感兼具的日常造型時，不妨就選搭長版 Tee + 寬褲來展演日系感的衣著形象。而謹記杏色與白色的混搭技巧，利用基本的雙色搭配就能輕鬆打造好感的印象衣裝。

Photo : WEAR

Text : Layla

更多日本流行文章請上 FACY

鞋櫃不能沒有的經典單品！10 套你也可以輕鬆上手的帆布鞋穿搭

搭配服裝總是要有參考範本吧！快追蹤 3 位日本 IG 人氣穿搭帳號讓造型不再無所適從

同時完成涼感與時髦兼具的穿搭！「背心 × 牛仔寬褲」簡單讓夏日造型好清爽