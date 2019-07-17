「被炸雞耽誤」的肯德基推出桶裝月餅！網笑：終於回歸甜點本業

編輯／Ann 圖／翻攝自肯德基

為了因應即將到來的中秋佳節，不少品牌都開打月餅戰，但是你一定想不到，就連知名速食業肯德基也參一腳，推出會發光的「辣雞月餅」，網友也紛紛神回，「真的不是愚人節嗎？」、「終於回歸本業，應該跟蛋撻一樣好吃。」

肯德基最近可以說是不按常理出牌，不僅與聖彼得堡的街頭品牌 Mam Cupy 聯手推出紅白漁夫帽，以經典商標作為靈感設計，外型宛如全家桶一般，讓你戴上帽子的那一刻，就仿佛聞到陣陣炸雞香。

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現在更是一口氣推出兩款月餅，分別是香辣雞絲果仁以及黃金流心奶皇口味，香辣雞絲果仁月餅由酥香的肉絲，夾雜粒粒果仁，拼湊多重香脆口感；黃金流心奶皇月餅以金沙鹹蛋黃奶皇為餡，味道香濃。

當然亮點還在後頭，此次月餅裝在名叫「Moonlight Bucket」（月光桶）的包裝中，其實就是我們熟悉的全家桶，兩側除了穿著太空服的肯德基爺爺，還有月球造型的透明遮罩，提供LED燈照射，只要在夜光中，就會發現全家桶變身成發光的燈籠，趣味性十足。目前肯德基月光桶將在8月13日到9月10日香港開賣，剛好去旅遊的民眾不妨買來嘗鮮一下。

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